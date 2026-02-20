El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 18 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán mínimas de 6 a 8 grados, alcanzando su punto máximo en torno a las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 18 grados. Esta variación térmica sugiere que, aunque las mañanas serán frescas, la tarde ofrecerá un tiempo más cálido y agradable, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 71% por la mañana y disminuyendo a un 45% durante las horas más cálidas del día. Esto significa que, aunque la sensación de frescura será notable en las primeras horas, la tarde se sentirá más confortable, con un ambiente seco que permitirá disfrutar del sol sin incomodidades.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del noreste y este, con velocidades que oscilarán entre 6 y 17 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en las zonas más expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos o eventos deportivos.

El orto se producirá a las 08:05, brindando un hermoso amanecer, mientras que el ocaso está previsto para las 19:06, ofreciendo una larga jornada de luz natural. En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves que complementarán la experiencia.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-19T20:47:13.