El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo permanecerá sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera. Las temperaturas oscilarán entre los 6 grados en las primeras horas de la mañana y alcanzarán un máximo de 15 grados hacia la tarde, proporcionando un ambiente fresco y agradable.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 75% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 60% hacia el final del día. Esto sugiere que, aunque el aire se sentirá un poco húmedo al amanecer, la sensación térmica mejorará a medida que avance el día, haciendo que las temperaturas sean más confortables.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste a lo largo del día, con velocidades que variarán entre 2 y 29 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que quienes planeen salir se vistan en capas, ya que las temperaturas pueden descender rápidamente al caer la tarde.

No se anticipan precipitaciones en el pronóstico, lo que significa que no habrá riesgo de lluvia durante el día. Esto es especialmente positivo para aquellos que tengan planes al aire libre, ya que podrán disfrutar de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para actividades recreativas.

Los periodos de mayor actividad del viento se concentrarán entre las 9:00 y las 10:00, así como entre las 13:00 y las 14:00, cuando se espera que el viento alcance su máxima velocidad. Por lo tanto, es un buen momento para disfrutar de deportes al aire libre, como el ciclismo o el senderismo, cuando el viento puede ofrecer un alivio refrescante.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy se presenta como una jornada ideal, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin posibilidad de lluvia. Los habitantes y visitantes de la ciudad podrán disfrutar de un día espléndido, perfecto para salir y aprovechar al máximo el entorno natural.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-19T20:47:13.