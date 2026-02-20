El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, se presenta en Lepe con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 18 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán mínimas de 7 grados, alcanzando un máximo de 18 grados hacia la tarde. Este ascenso térmico será especialmente notable en las horas centrales del día, donde se espera que el sol brille con fuerza, proporcionando un tiempo ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Durante la mañana, los niveles de humedad se mantendrán altos, alrededor del 84%, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá, alcanzando niveles más cómodos hacia la tarde, lo que hará que la temperatura se sienta más cálida y agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección norte-noroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 14 km/h. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 25 km/h en las horas más activas del día, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas. Este viento moderado será un aliado para mantener el ambiente fresco y agradable, especialmente durante las horas de mayor calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, paseos por el campo o simplemente relajarse en un parque.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy se presenta como una jornada perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado que hará que la experiencia sea aún más placentera. Aprovecha este día soleado y disfruta de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-19T20:47:13.