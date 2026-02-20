El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, se presenta en Lebrija con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 19 grados a lo largo del día. En la madrugada, se registrarán mínimas de alrededor de 7 grados, pero a medida que avance la mañana, se espera que el termómetro alcance los 10 grados a las 9:00 horas. Durante el mediodía, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 19 grados a las 15:00 horas, lo que hará que la sensación térmica sea bastante agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 71% por la mañana y disminuyendo a un 43% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las horas más tempranas. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la humedad podría hacer que el ambiente se sienta un poco más cálido.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 6 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría proporcionar un alivio adicional del calor durante las horas más cálidas del día. Este viento también contribuirá a mantener el cielo despejado, evitando la formación de nubes que pudieran alterar la estabilidad del tiempo.

No se esperan precipitaciones en el transcurso del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy será mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que la jornada sea placentera. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y aprovechar al máximo el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-19T20:47:13.