El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, se presenta en Jaén con condiciones meteorológicas mayormente despejadas, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 7 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 15 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 63% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 45% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación térmica podría ser algo fresca, especialmente en las primeras horas. Los vientos serán suaves, predominando del noroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 9 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y agradable. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con valores que podrían llegar hasta los 16 grados . Sin embargo, al caer la noche, se espera un descenso notable de la temperatura, que podría bajar a 11 grados hacia las últimas horas del día. El ocaso se producirá a las 18:59, marcando el final de un día que, aunque fresco, será muy agradable para los habitantes de Jaén.

En resumen, el tiempo de hoy en Jaén se caracteriza por un cielo despejado, temperaturas agradables y ausencia de precipitaciones, lo que lo convierte en un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre. Se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la noche, pero en general, el día se presenta ideal para disfrutar del sol y el aire libre.

