El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, Isla Cristina se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 grados en las primeras horas del día y alcanzarán un máximo de 18 grados hacia la tarde. Este ascenso térmico será notable, especialmente en comparación con las temperaturas más frescas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el ambiente se torne más cálido, lo que será ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas, la humedad se situará en torno al 79%, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, alcanzando niveles más cómodos, especialmente durante la tarde, cuando se espera que baje al 72%.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del norte con velocidades que oscilarán entre los 10 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas centrales del día, lo que podría aportar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras. Este viento del norte será constante, pero no se anticipan rachas que puedan causar inconvenientes.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La ausencia de precipitaciones también contribuirá a que el ambiente se sienta más cálido y agradable.

En resumen, el tiempo en Isla Cristina para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielo despejado y vientos moderados. La combinación de estos factores hará que sea un día perfecto para paseos, actividades deportivas o simplemente para disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-19T20:47:13.