El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Huelva según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 20 de febrero de 2026, Huelva se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.
Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 19 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán mínimas de 6 grados, aumentando a medida que avanza la mañana. Alrededor de las 10:00 horas, se espera que la temperatura alcance los 10 grados, y para el mediodía, se prevé que llegue a los 14 grados. La tarde será más cálida, alcanzando un máximo de 19 grados hacia las 16:00 horas, lo que hará que el ambiente sea ideal para actividades al aire libre.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 79% por la mañana y disminuyendo a un 43% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque la mañana será fresca, la sensación térmica mejorará a medida que la temperatura suba, haciendo que la tarde sea más placentera.
En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominantes del norte, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se esperan en las horas centrales del día, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor en las horas más cálidas.
No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.
El orto se producirá a las 08:10 y el ocaso será a las 19:13, lo que proporciona un amplio margen de luz natural para disfrutar de las actividades diarias. En resumen, Huelva disfrutará de un día soleado y cálido, perfecto para aprovechar al máximo el aire libre y disfrutar de la belleza de la ciudad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-19T20:47:13.
