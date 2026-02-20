El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, en Dos Hermanas, se prevé un tiempo mayormente despejado a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 18 grados , comenzando con un fresco de 10 grados a las 00:00 horas y alcanzando su punto máximo hacia las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 18 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, llegando a los 12 grados hacia las 22:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 69% en la madrugada y disminuyendo gradualmente a un 63% hacia la noche. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas agradables, hará que el día sea cómodo para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la noche.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el norte y noreste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la madrugada, se registrarán ráfagas de hasta 11 km/h, aumentando a 29 km/h hacia las 10:00 horas. Durante la tarde, el viento alcanzará su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas. Hacia la noche, la velocidad del viento disminuirá, estabilizándose en torno a los 14 km/h.

No se prevén precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá riesgo de lluvia. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar del sol y el aire libre.

En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy será mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día propicio para salir y disfrutar de las actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo que se presenta.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-19T20:47:13.