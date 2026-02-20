El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, Écija se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 grados en la madrugada y alcanzarán un máximo de 18 grados durante la tarde. Este ascenso térmico será notable, especialmente en las horas centrales del día, cuando se espera que el termómetro marque valores más confortables. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia el final de la jornada.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 69% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 41% en las horas de mayor calor. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las primeras horas y al caer la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 23 km/h en su punto máximo. La dirección del viento variará, predominando del noreste durante la mayor parte del día. Este viento, aunque no será excesivamente fuerte, puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y al anochecer.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto significa que los habitantes de Écija pueden planificar actividades al aire libre sin temor a cambios climáticos inesperados. La ausencia de lluvia y el cielo despejado son ideales para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en espacios abiertos.

El orto se producirá a las 08:03 y el ocaso será a las 19:05, lo que proporciona un amplio margen de luz solar para disfrutar de la jornada. En resumen, el tiempo en Écija para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado que invitan a salir y aprovechar el día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-19T20:47:13.