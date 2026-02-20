El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, Coria del Río se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad, creando un ambiente agradable y propicio para actividades al aire libre.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 7 y 19 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de alrededor de 7 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 19 grados en la tarde. Este ascenso térmico será más notable a medida que avance el día, alcanzando su punto más alto entre las 15:00 y las 16:00 horas. Por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 12 grados, lo que sugiere que será una noche fresca, pero sin llegar a ser fría.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 79% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día hasta alcanzar un 60% por la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más seco y cómodo, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 7 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se presentarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas. Por la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará a medida que avance el día, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes de Coria del Río pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el tiempo, ideal para paseos, deportes o simplemente disfrutar del aire libre.

En resumen, el tiempo en Coria del Río para hoy se presenta como una jornada soleada y cálida, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre sin la amenaza de lluvia.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-19T20:47:13.