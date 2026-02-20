El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 6 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando los 8 grados hacia las 9 de la mañana.

Durante la tarde, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 17 grados a las 3 de la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de un cielo despejado, lo que favorecerá la sensación de calor. La humedad relativa, que en las primeras horas del día se sitúa en un 76%, irá disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 44% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será moderada.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este-noreste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 17 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es ideal para aquellos que deseen disfrutar de actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. La ausencia de lluvias también contribuirá a que el suelo se mantenga seco, lo que es favorable para el tránsito y las actividades recreativas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 8 de la tarde y bajando a 6 grados en las horas nocturnas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:03.

En resumen, Córdoba disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-19T20:47:13.