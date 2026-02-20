El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, Castilleja de la Cuesta se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 18 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán mínimas de alrededor de 6 grados, alcanzando su punto máximo hacia la tarde, donde se espera que el termómetro marque hasta 18 grados. Este ascenso térmico será especialmente notable en las horas centrales del día, donde se prevé que el ambiente sea más cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 81% por la mañana y descendiendo a un 39% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación de frescura matutina se irá disipando conforme avance el día, ofreciendo un tiempo más templado y confortable.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de dirección noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 28 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán durante la mañana y la primera parte de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana. Sin embargo, a medida que el día avance, el viento se moderará, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto convierte a este día en una excelente oportunidad para realizar actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

El orto se producirá a las 08:07 y el ocaso a las 19:09, lo que proporciona una buena cantidad de luz solar para aprovechar durante el día. En resumen, Castilleja de la Cuesta disfrutará de un día espléndido, ideal para salir y disfrutar de la naturaleza y el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-19T20:47:13.