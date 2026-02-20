El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, se presenta en Cartaya con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 19 grados a lo largo del día. Las horas más frescas se registrarán por la mañana, con mínimas de 6 grados a las 8:00, mientras que a medida que avance la jornada, se espera que el termómetro alcance su punto máximo en torno a las 15:00, alcanzando los 19 grados. Esta variación térmica sugiere que, aunque las mañanas sean frescas, el tiempo se tornará más cálido y agradable durante la tarde, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 86% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día hasta llegar a un 39% en las horas más cálidas. Esto indica que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más seca y confortable, lo que puede ser un alivio para quienes prefieren evitar la sensación de bochorno.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 25 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 25 km/h a las 16:00. Este viento fresco puede proporcionar un alivio adicional a las temperaturas más cálidas de la tarde, haciendo que la sensación térmica sea más placentera.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes y visitantes de Cartaya pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias y el cielo despejado son ideales para disfrutar de paseos, deportes al aire libre o simplemente relajarse en los espacios públicos.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento que, aunque moderado, aportará frescura a la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-19T20:47:13.