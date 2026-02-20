El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de la temperatura.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 8 grados , descendiendo ligeramente a 7 grados en las primeras horas del día. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance los 10 grados a las 10:00 horas, y continúe aumentando hasta llegar a un máximo de 17 grados en la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 73% y el 48%, lo que indica un ambiente seco y cómodo para las actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades que alcanzarán hasta 11 km/h, aumentando a 12 km/h en la tarde. A lo largo del día, se espera que la velocidad del viento se mantenga entre 6 y 18 km/h, lo que proporcionará una sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo será propicio para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en los parques de la ciudad.

La puesta de sol se anticipa para las 19:07 horas, marcando el final de un día que promete ser soleado y agradable. Con cielos despejados y temperaturas moderadas, Carmona se presenta como un lugar ideal para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre. Los residentes y visitantes podrán aprovechar al máximo este día, ya que las condiciones climáticas son perfectas para salir y disfrutar de lo que la ciudad tiene para ofrecer.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-19T20:47:13.