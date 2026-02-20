El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Camas, con cielos sin nubes que permitirán disfrutar de una jornada soleada. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será óptima, lo que favorecerá actividades al aire libre y desplazamientos sin inconvenientes. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 19 grados a lo largo del día, comenzando con un fresco amanecer a 9 grados a las 00:00 horas y alcanzando su punto máximo en la tarde, donde se prevé que el termómetro marque 19 grados hacia las 16:00 horas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 74% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 36% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica podría ser más agradable a medida que avance la jornada. Sin embargo, se recomienda llevar una chaqueta ligera para las primeras horas del día, ya que las temperaturas serán más frescas.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de dirección norte y noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 17 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más calurosas. Es aconsejable tener precaución si se planea realizar actividades al aire libre que requieran estabilidad, como el ciclismo o el senderismo.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para aquellos que deseen disfrutar de un día en el parque, realizar deportes al aire libre o simplemente pasear por la ciudad.

En resumen, el tiempo en Camas para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos moderados. Se recomienda aprovechar al máximo esta jornada soleada, ya que las condiciones meteorológicas son favorables para diversas actividades.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-19T20:47:13.