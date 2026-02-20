El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Cabra, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 17 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un día fresco, ideal para actividades al aire libre, especialmente en las horas más cálidas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 63% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 45% hacia la noche. Esta disminución en la humedad contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde y la noche. No se prevén precipitaciones, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el noreste con velocidades que variarán entre 4 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor en las horas más cálidas del día. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen en cuenta esta brisa, que podría ser refrescante.

El orto se producirá a las 08:00, permitiendo que la luz del día se instale gradualmente, mientras que el ocaso está previsto para las 19:02, lo que significa que los habitantes de Cabra podrán disfrutar de una larga jornada de luz solar. Este es un buen momento para aprovechar el tiempo al aire libre, ya sea para paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza.

En resumen, el tiempo en Cabra para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de un día soleado y fresco, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de un cielo despejado, temperaturas moderadas y una brisa suave promete un día ideal para actividades al aire libre.

