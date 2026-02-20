El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Las Cabezas de San Juan según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 20 de febrero de 2026, Las Cabezas de San Juan se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad, creando un ambiente agradable y propicio para actividades al aire libre.
Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 7 y 19 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de alrededor de 7 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 19 grados en la tarde. Este ascenso térmico será notable, especialmente en las horas centrales del día, lo que sugiere que será un momento ideal para disfrutar de paseos o actividades recreativas en parques y espacios abiertos.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 67% por la mañana y descendiendo a un 44% en las horas más cálidas. Esto significa que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura se mantendrá gracias a la baja humedad en las horas pico. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y utilicen protección solar si planean estar expuestos al sol durante períodos prolongados.
En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 8 y 26 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. Este viento también podría ser un factor a considerar para quienes realicen actividades al aire libre, como deportes o paseos en bicicleta.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Este panorama meteorológico es ideal para eventos al aire libre, reuniones familiares o simplemente disfrutar de un día en la naturaleza.
En resumen, el tiempo en Las Cabezas de San Juan para hoy se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento que aportará frescura. Es un día que invita a salir y aprovechar al máximo las condiciones favorables que ofrece la meteorología.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-19T20:47:13.
