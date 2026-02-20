El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 grados en la madrugada y alcanzarán un máximo de 18 grados durante la tarde. Este ascenso térmico será notable, especialmente en las horas centrales del día, donde se espera que el termómetro marque 17 grados a media tarde. La sensación térmica será bastante confortable, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 75% por la mañana y descendiendo a un 40% hacia la tarde. Esto significa que, aunque la humedad será más alta en las primeras horas, la combinación de temperaturas más cálidas y una disminución de la humedad hará que el tiempo se sienta más seco y agradable a medida que avanza el día.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del norte y noreste, con velocidades que variarán entre 6 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se presentarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen en cuenta esta variable, ya que el viento puede ser un factor a considerar, sobre todo en espacios expuestos.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de paseos, deportes o cualquier actividad al aire libre.

En resumen, Bormujos disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura. Es una excelente oportunidad para salir y aprovechar el buen tiempo, ya que el cielo despejado y la ausencia de lluvias permitirán disfrutar de un entorno natural en óptimas condiciones.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-19T20:47:13.