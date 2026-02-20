El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Bailén según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 20 de febrero de 2026, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 5 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas centrales.
La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 82%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, especialmente en la tarde, cuando se espera que baje a un 39%, lo que contribuirá a una sensación más confortable.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que variarán entre 5 y 11 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente en la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 23 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.
No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los habitantes de Bailén pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y despejado.
El orto se producirá a las 07:58, brindando luz natural desde temprano, mientras que el ocaso se espera para las 18:59, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. Este clima favorable es ideal para realizar actividades al aire libre, como paseos por el campo o encuentros familiares.
En resumen, Bailén disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para salir y aprovechar el buen tiempo, ya sea para hacer ejercicio, disfrutar de la naturaleza o simplemente relajarse al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-19T20:47:13.
