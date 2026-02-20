El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, Baeza se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada y a lo largo de la mañana, se espera que el cielo permanezca sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 6 grados en las primeras horas del día, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente al salir.

A medida que avance la jornada, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales de la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 75% por la mañana y descenderá a un 52% hacia el final del día. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más cómodo y menos húmedo, ideal para paseos y actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en la sensación térmica. Durante la mañana, se registrarán vientos del noroeste con velocidades de hasta 7 km/h, aumentando a medida que el día avanza, alcanzando ráfagas de hasta 21 km/h en la tarde. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna a lo largo del día. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los habitantes de Baeza pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La ausencia de nubes también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se podrá apreciar a las 18:58, momento en el que el cielo se teñirá de colores cálidos.

A lo largo de la jornada, la visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de los paisajes que rodean la ciudad. En resumen, el tiempo en Baeza para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Es un día perfecto para salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-19T20:47:13.