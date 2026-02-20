El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, Baena se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A lo largo del día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente agradable y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. Por la mañana, las temperaturas serán más frescas, rondando los 5 grados, pero se espera un ligero aumento a medida que avance el día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 65% por la mañana y descendiendo a un 32% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación térmica podría ser un poco más fresca en las primeras horas, especialmente para aquellos que salgan temprano. A medida que el sol calienta el ambiente, la sensación de calor será más agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del sureste y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, lo que podría aportar una sensación de frescura, especialmente para quienes realicen actividades al aire libre. Es recomendable llevar una chaqueta ligera si se planea estar fuera durante las horas más frescas de la mañana y la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el campo o una reunión con amigos en un parque. La probabilidad de lluvia es nula, lo que garantiza que las condiciones serán ideales para disfrutar del buen tiempo.

En resumen, Baena disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, con temperaturas agradables en las horas centrales del día y un viento suave que aportará frescura. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la naturaleza, aprovechando el tiempo favorable que se presenta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-19T20:47:13.