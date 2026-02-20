El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, Ayamonte se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traduce en una visibilidad óptima y un sol radiante que acompañará a los habitantes y visitantes de la localidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 10°C en las primeras horas del día y alcanzarán un máximo de 18°C durante la tarde. Este rango térmico sugiere un día fresco al amanecer, pero con un notable aumento de la temperatura hacia el mediodía, lo que invitará a salir y disfrutar de actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos vestirse en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 78% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 72% por la tarde. Esto significa que, aunque el día será soleado, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las horas más tempranas. La combinación de temperaturas agradables y una humedad controlada hará que el tiempo sea propicio para paseos y actividades recreativas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el norte con una velocidad que variará entre 7 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 26 km/h. Este viento ligero a moderado proporcionará una sensación refrescante, ideal para disfrutar de un día al aire libre sin incomodidades.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para actividades al exterior, ya sea en la playa, en parques o en eventos al aire libre.

En resumen, Ayamonte disfrutará de un día soleado y fresco, con temperaturas agradables y un viento que aportará frescura. Es una excelente oportunidad para disfrutar de la belleza natural de la región y participar en actividades al aire libre, aprovechando al máximo las condiciones climáticas favorables que se presentan hoy.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-19T20:47:13.