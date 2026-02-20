El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, Arahal se despertará bajo un cielo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable y soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 8 grados , proporcionando un inicio fresco, ideal para quienes disfrutan de actividades al aire libre. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas centrales, lo que permitirá disfrutar de un tiempo templado y cómodo.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 75% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 39% en la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las primeras horas. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que sea un día propicio para paseos y actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 17 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, aumentando su intensidad a medida que avance el día, alcanzando ráfagas de hasta 28 km/h en la tarde. Esto podría proporcionar un alivio refrescante, especialmente en las horas más cálidas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los habitantes de Arahal pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La ausencia de lluvias y el cielo despejado también son indicativos de un día ideal para disfrutar de la naturaleza, ya sea en parques, jardines o en el campo.

A medida que el sol se ponga a las 19:07, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la noche. La transición a la noche será suave, con un ambiente fresco que invitará a disfrutar de una velada tranquila.

En resumen, el tiempo de hoy en Arahal se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento que, aunque moderado, aportará frescura al ambiente. Es un día ideal para salir, socializar y aprovechar al máximo lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-19T20:47:13.