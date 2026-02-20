El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 7 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 5 grados en las horas más frescas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles altos durante la mañana, comenzando en un 78% y alcanzando un 81% en las primeras horas. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, lo que contribuirá a un ambiente más confortable.

A lo largo de la tarde, se espera un ligero aumento en las temperaturas, que alcanzarán un máximo de 17 grados . Este incremento será acompañado por un cielo despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. La tarde será ideal para actividades al aire libre, ya que las condiciones meteorológicas serán favorables y sin riesgo de precipitaciones, ya que se prevé que no habrá lluvias durante todo el día.

El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 24 km/h en las horas centrales del día. Este viento, aunque moderado, puede aportar una sensación de frescura, especialmente en las horas de mayor temperatura.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula, lo que significa que no habrá riesgo de lluvias en Andújar durante el día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre o desplazamientos, ya que no se anticipan condiciones adversas.

En resumen, el tiempo en Andújar para hoy se caracteriza por un cielo despejado, temperaturas agradables y ausencia de lluvias. Es un día propicio para disfrutar del aire libre y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece esta jornada de febrero.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-19T20:47:13.