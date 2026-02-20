El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, Almonte se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 18 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán mínimas de 7 grados, aumentando a medida que avanza la mañana. Para el mediodía, se espera alcanzar los 17 grados, lo que brindará un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, con niveles que variarán entre el 42% y el 79% a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana presentarán una humedad más alta, que irá disminuyendo conforme las temperaturas aumenten. Esto podría generar una sensación de frescura en las primeras horas, pero se espera que el ambiente se sienta más seco y cómodo durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 5 y 32 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas ráfagas, especialmente si se encuentran en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades sin temor a cambios climáticos inesperados. La visibilidad será óptima, lo que facilitará la realización de actividades al aire libre y el disfrute del paisaje.

En resumen, el tiempo en Almonte para hoy se presenta como ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos moderados. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-19T20:47:13.