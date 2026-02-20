El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, Aljaraque se presenta con un tiempo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 18 grados a lo largo del día, comenzando con un fresco 9 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 18 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 78% por la mañana y disminuyendo a un 45% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort a medida que avanza el día. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad aumentará nuevamente hacia la noche, alcanzando un 82% al final del día, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas.

En cuanto al viento, se espera que sople del norte con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando ráfagas de hasta 20 km/h en la tarde. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable del calor del sol, especialmente durante las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias, permitiendo que los residentes y visitantes de Aljaraque disfruten de actividades al aire libre sin preocupaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para paseos, deportes o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 19:13, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en Aljaraque para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Es un día ideal para salir y aprovechar al máximo lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

