El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, La Algaba se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que contribuirá a que las temperaturas sean frescas, comenzando con 9 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 6 grados en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 8 grados a las 01:00 y 02:00 horas, y subiendo a 9 grados hacia las 09:00. Durante la tarde, las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando un máximo de 19 grados a las 16:00 horas, lo que hará que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, hacia el final de la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en 14 grados a las 20:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 74% a las 00:00 horas y disminuyendo gradualmente a un 66% hacia las 09:00. A medida que el día avanza, la humedad experimentará un ligero aumento, alcanzando un 82% hacia las 22:00 horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca por la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana verán vientos del norte a una velocidad de 7 km/h, aumentando ligeramente a 8 km/h en la tarde. Hacia el mediodía, se espera que la dirección del viento cambie a noreste, con velocidades que alcanzarán hasta 15 km/h. Este viento fresco contribuirá a que la temperatura se sienta más agradable durante las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que los habitantes de La Algaba podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que será un día perfecto para salir y disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por el parque, hacer deporte o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

En resumen, el tiempo en La Algaba para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves que harán de este un día memorable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-19T20:47:13.