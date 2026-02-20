El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, se presenta en Alcalá la Real con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada soleada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 3 grados . A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 5 grados a media mañana.

La humedad relativa será alta durante las primeras horas, con valores que rondarán el 83% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el sol se eleva en el cielo, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando niveles más cómodos en torno al 59% hacia el mediodía. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable a medida que se acerque la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección sur, con velocidades que oscilarán entre 1 y 12 km/h a lo largo del día. Las rachas más intensas se registrarán en las horas centrales, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría generar una ligera brisa, especialmente en áreas abiertas. Este viento suave será un alivio ante las temperaturas que, aunque frescas, irán aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas de la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los habitantes de Alcalá la Real podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, lo que permitirá apreciar el paisaje y disfrutar de la belleza natural de la zona.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 11 grados hacia el final del día. La noche se presentará despejada, con temperaturas que caerán hasta los 3 grados, lo que podría hacer que se sienta un poco de frío, especialmente para aquellos que planeen estar al aire libre.

En resumen, el día de hoy en Alcalá la Real se caracteriza por un tiempo mayormente despejado, temperaturas agradables durante el día y un viento suave, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-19T20:47:13.