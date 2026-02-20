El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, se presenta en Alcalá de Guadaíra con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 grados en la madrugada y alcanzarán un máximo de 18 grados durante la tarde. Este ascenso térmico será notable, especialmente en las horas centrales del día, donde se espera que el termómetro marque valores más cálidos, ideales para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se vistan en capas, ya que las temperaturas matutinas serán frescas, especialmente en las primeras horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 69% por la mañana y disminuyendo a un 41% hacia la tarde. Esta reducción en la humedad contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, permitiendo que los habitantes de Alcalá disfruten de un día cómodo y soleado.

En cuanto al viento, se registrarán rachas que oscilarán entre los 8 y 29 km/h, predominando la dirección noreste. Aunque el viento será moderado, se recomienda tener precaución en áreas abiertas, ya que las rachas más fuertes podrían ser notorias, especialmente en las horas de mayor actividad del viento. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, siendo más intenso en la tarde, lo que podría generar una ligera sensación de frescura.

No se prevén precipitaciones, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias, permitiendo que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para paseos, deportes o cualquier actividad que requiera un tiempo favorable.

En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, un cielo despejado y sin riesgo de lluvias. Los ciudadanos pueden aprovechar este día soleado para realizar actividades recreativas y disfrutar de la belleza de su entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-19T20:47:13.