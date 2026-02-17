El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de febrero

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente cubierto este 17 de febrero de 2026. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una transición a un estado poco nuboso en la madrugada. A medida que avanza el día, las nubes volverán a hacerse más densas, especialmente en las horas centrales, donde se espera un cielo muy nuboso. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo de todo el día.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 17 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 11 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 8 grados en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleva, se espera que la temperatura alcance su punto máximo de 17 grados hacia las 15:00 horas, proporcionando un respiro del frío matutino. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando el 100% en la madrugada. A medida que avanza el día, la humedad comenzará a disminuir, situándose en torno al 66% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con el viento.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 26 km/h. Este viento moderado puede proporcionar un alivio del calor, aunque también puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

La salida del sol está programada para las 08:09, mientras que el ocaso se producirá a las 19:04, lo que significa que los días comienzan a alargarse, acercándonos a la primavera. A lo largo del día, la visibilidad será buena, aunque la presencia de nubes puede limitar la claridad del cielo en ciertos momentos.

En resumen, el día en El Viso del Alcor se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la frescura de la mañana y el viento moderado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-16T20:52:11.