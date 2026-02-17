El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de febrero

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Utrera se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la luminosidad. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 91%. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura suba gradualmente, alcanzando un máximo de 19 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 8 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas del día. A lo largo de la mañana, la brisa será suave, permitiendo que los habitantes de Utrera disfruten de un tiempo cómodo. Sin embargo, se recomienda llevar una chaqueta ligera, ya que las temperaturas pueden descender ligeramente al caer la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades diarias. Este clima seco y soleado es ideal para paseos, deportes al aire libre y cualquier tipo de evento social que se tenga planeado. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose alrededor de los 12 grados hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos, lo que permitirá disfrutar de una velada tranquila. El ocaso se producirá a las 19:05, ofreciendo un espectáculo visual con los colores del atardecer que se reflejarán en el cielo.

En resumen, el tiempo en Utrera para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Los habitantes de la localidad pueden aprovechar al máximo este día, ya que las condiciones meteorológicas son ideales para salir y disfrutar de la belleza de su entorno.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-16T20:52:11.