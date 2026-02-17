El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de febrero

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Úbeda se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que se mantendrá hasta bien entrada la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 9 y 13 grados , siendo la más baja esperada hacia el final de la jornada.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 88% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 85% hacia la noche. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias significativas durante el día. La probabilidad de precipitación es baja, con un 15% de posibilidad en las primeras horas, pero se prevé que se mantenga en cero durante el resto del día. Esto sugiere que, a pesar de la nubosidad, las condiciones permanecerán secas, lo que permitirá que las actividades al aire libre se realicen sin inconvenientes.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 26 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a una sensación más templada en las horas centrales.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque las nubes altas persistirán. Esto permitirá que los rayos del sol hagan su aparición, aunque de manera tenue. La puesta de sol está prevista para las 18:54, momento en el cual el cielo podría ofrecer un espectáculo visual, con tonalidades que van desde el naranja hasta el púrpura, a medida que las nubes se dispersan.

En resumen, el día en Úbeda se caracterizará por un tiempo fresco y cubierto, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo en la ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-16T20:52:11.