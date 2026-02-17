El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de febrero

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Tomares se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 11 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 18 grados en las horas centrales del día, lo que proporcionará un ambiente templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando el 94% al amanecer, pero irá disminuyendo a medida que el día avance, estabilizándose en torno al 65% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana pueda sentirse algo fresca y húmeda, las condiciones mejorarán notablemente hacia el mediodía.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte-noroeste con velocidades que variarán entre 6 y 12 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 28 km/h en las horas más activas del día, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. Sin embargo, no se anticipan condiciones adversas que puedan afectar la comodidad de los habitantes.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto es un alivio para aquellos que planean salir y disfrutar del buen tiempo. El cielo se mantendrá despejado o con algunas nubes altas, pero sin que esto afecte la luminosidad del día.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia las 19:00 horas, justo antes del ocaso, que se producirá a las 19:05. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 10 grados, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre.

En resumen, el tiempo en Tomares para hoy será mayormente soleado y templado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un viento suave que aportará frescura. Sin duda, un día propicio para salir y disfrutar de la belleza del entorno.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-16T20:52:11.