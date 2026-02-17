El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de febrero

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, San Juan de Aznalfarache se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 12 grados , proporcionando un ambiente fresco pero cómodo para iniciar la jornada.

A medida que avance el día, las temperaturas irán aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 19 grados en las horas centrales. La humedad relativa se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas, con valores que rondarán el 94% al amanecer, disminuyendo a medida que el sol se eleva en el cielo. Esto podría generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas, aunque la brisa suave ayudará a mitigar el calor.

El viento soplará predominantemente del norte, con velocidades que variarán entre 6 y 15 km/h. En las horas de la tarde, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 19 km/h, lo que aportará una agradable frescura al ambiente. No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia, lo que sugiere que será un día seco y soleado.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar la luminosidad del día. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y nítido. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia la medianoche.

El ocaso está previsto para las 19:05, momento en el cual el cielo se teñirá de tonos anaranjados y rosados, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. La noche se presentará tranquila y fresca, ideal para actividades al aire libre o para disfrutar de una cena en la terraza.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy será mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

