El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de febrero

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente estable y fresco. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado poco nuboso, con temperaturas que rondan los 11 grados centígrados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 10 grados en las horas siguientes. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 10 grados hasta el mediodía, con una ligera mejora en la sensación térmica.

A partir de las 12:00 horas, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando un máximo de 20 grados a las 16:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un cielo que, aunque inicialmente poco nuboso, se tornará más nuboso hacia la tarde, con una descripción de "nuboso" a partir de las 14:00 horas. Sin embargo, no se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica, comenzando en un 91% a las 00:00 horas y disminuyendo gradualmente hasta un 56% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será fresco, la humedad podría hacer que la sensación de frío sea más intensa en las primeras horas.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección noreste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 6 km/h durante la mañana y aumentando a 14 km/h en la tarde. La racha máxima de viento se registrará alrededor de las 12:00 horas, alcanzando los 21 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, con temperaturas que descenderán a 11 grados hacia las 21:00 horas. La visibilidad será buena durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y nítido.

En resumen, La Rinconada experimentará un día mayormente fresco y nuboso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. La ausencia de precipitaciones y la baja probabilidad de lluvia hacen de este un día ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la necesidad de abrigarse en las horas más frescas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-16T20:52:11.