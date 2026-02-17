El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de febrero

El 17 de febrero de 2026, Puente Genil se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con una descripción que indica condiciones de "Cubierto" hasta las 07:00 horas. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo continúe en este estado, con un ligero cambio hacia "Muy nuboso" en la franja horaria de 08:00 a 09:00, y posteriormente "Nuboso" entre las 09:00 y las 12:00.

Las temperaturas se mantendrán estables durante la mañana, oscilando entre los 9 y 10 grados . A partir del mediodía, se prevé un ligero aumento, alcanzando hasta 18 grados en las horas centrales de la tarde. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados hacia las 19:00 horas.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 98% a primera hora y alcanzando el 100% en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la humedad irá disminuyendo gradualmente, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, alcanzando un 89% hacia el final de la jornada.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias en Puente Genil, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en 0% durante todo el día. Esto sugiere que, a pesar de las nubes, no habrá condiciones para la lluvia, lo que permitirá que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento será moderado, con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h, predominando del norte y noreste. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de mayor actividad.

En resumen, Puente Genil experimentará un día nublado y fresco, con temperaturas agradables en las horas centrales, sin riesgo de lluvia y con un viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. Es un día ideal para disfrutar de paseos y actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la vestimenta adecuada para las temperaturas más frescas de la mañana y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-16T20:52:11.