El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Puente Genil según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El 17 de febrero de 2026, Puente Genil se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con una descripción que indica condiciones de "Cubierto" hasta las 07:00 horas. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo continúe en este estado, con un ligero cambio hacia "Muy nuboso" en la franja horaria de 08:00 a 09:00, y posteriormente "Nuboso" entre las 09:00 y las 12:00.
Las temperaturas se mantendrán estables durante la mañana, oscilando entre los 9 y 10 grados . A partir del mediodía, se prevé un ligero aumento, alcanzando hasta 18 grados en las horas centrales de la tarde. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados hacia las 19:00 horas.
La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 98% a primera hora y alcanzando el 100% en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la humedad irá disminuyendo gradualmente, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, alcanzando un 89% hacia el final de la jornada.
En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias en Puente Genil, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en 0% durante todo el día. Esto sugiere que, a pesar de las nubes, no habrá condiciones para la lluvia, lo que permitirá que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.
El viento será moderado, con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h, predominando del norte y noreste. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de mayor actividad.
En resumen, Puente Genil experimentará un día nublado y fresco, con temperaturas agradables en las horas centrales, sin riesgo de lluvia y con un viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. Es un día ideal para disfrutar de paseos y actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la vestimenta adecuada para las temperaturas más frescas de la mañana y la noche.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-16T20:52:11.
