El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de febrero

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Priego de Córdoba se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que se mantendrá hasta la madrugada. A medida que avance el día, se espera que las condiciones mejoren ligeramente, con la aparición de nubes altas en las horas centrales, aunque la mayor parte del tiempo el cielo permanecerá nublado.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 15 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 11 grados, descendiendo a 9 grados en las horas más frías. A medida que el sol se eleve, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 15 grados hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 85% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 62% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las bajas temperaturas, podría generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 9 km/h. Las ráfagas más fuertes se esperan en las horas centrales del día, alcanzando hasta 21 km/h. Este viento fresco podría contribuir a que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que, a pesar de la nubosidad, no se anticipan lluvias, lo que permitirá que los habitantes de Priego de Córdoba realicen sus actividades al aire libre sin preocupaciones por el tiempo.

El orto se producirá a las 08:03 y el ocaso a las 18:58, lo que proporciona un total de luz solar de aproximadamente 11 horas. A medida que el día avance, se recomienda a los ciudadanos que se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura y que estén atentos a las condiciones del viento, especialmente en las horas más frescas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-16T20:52:11.