El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de febrero

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Pozoblanco se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con períodos de bruma que podrían reducir la visibilidad en algunas áreas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con una transición a condiciones de bruma en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo permanezca cubierto, con algunas mejoras temporales en la visibilidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 14 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de 11 grados, descendiendo a 9 grados en las horas más frías. A medida que el sol se eleva, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 14 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a la sensación de frescura. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 72% por la tarde. Esto puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es, especialmente en combinación con el viento.

El viento soplará del noroeste, con velocidades que variarán entre 7 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. A medida que el día avanza, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más frescas.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, no se esperan lluvias significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia en las primeras horas y durante la tarde. Esto significa que, aunque el cielo estará cubierto, no se anticipan precipitaciones que puedan afectar las actividades al aire libre.

En resumen, Pozoblanco experimentará un día fresco y cubierto, con bruma en las primeras horas y temperaturas que oscilarán entre los 8 y 14 grados . La alta humedad y el viento del noroeste contribuirán a una sensación térmica más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-16T20:52:11.