El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de febrero

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Palma del Río se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que se mantendrá hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas más frescas, alrededor de los 8 grados, aumentando gradualmente hasta llegar a los 19 grados en la tarde.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando el 100% en la madrugada y manteniéndose por encima del 70% durante gran parte del día. Esto puede generar una sensación de frío mayor a la que indican los termómetros, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de precipitación. Esto significa que, a pesar de la abundante nubosidad, las condiciones se mantendrán secas, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin la preocupación de mojarse.

El viento soplará de dirección variable, predominando del noreste y del este, con velocidades que oscilarán entre los 2 y los 7 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 15 km/h, lo que podría aportar una ligera brisa fresca, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad.

A medida que avance la tarde, se espera que el cielo comience a despejarse ligeramente, aunque las nubes seguirán presentes. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un atardecer que, aunque nublado, podría ofrecer matices interesantes en el horizonte.

En resumen, el día en Palma del Río se caracterizará por un tiempo fresco y cubierto, con temperaturas agradables en las horas centrales y sin riesgo de precipitaciones. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la necesidad de abrigarse debido a la alta humedad y las temperaturas más frescas de la mañana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-16T20:52:11.