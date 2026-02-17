El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de febrero

Hoy, 17 de febrero de 2026, Los Palacios y Villafranca se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con condiciones que se mantendrán a lo largo del día. Durante las primeras horas, la nubosidad será densa, con un estado de cielo que se describe como "muy nuboso" en la mañana, lo que podría limitar la visibilidad y dar lugar a una atmósfera grisácea. A medida que avance la jornada, se espera que la cobertura de nubes persista, aunque habrá momentos en que se presenten claros, especialmente hacia la tarde.

La temperatura en las primeras horas del día se mantendrá en torno a los 11 grados , descendiendo ligeramente a 10 grados en las horas más frescas de la mañana. A medida que el día progrese, se prevé un leve aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 19 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más fresca debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en niveles elevados, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 10 km/h, predominando de dirección noreste. Las ráfagas más intensas se esperan en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría generar un ligero movimiento en la vegetación y un aumento en la sensación de frescor.

No se anticipan precipitaciones significativas a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes, aunque es recomendable llevar una chaqueta ligera debido a la frescura y la humedad en el ambiente.

A medida que se acerque la noche, el cielo continuará cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 19:05, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila, con cielos mayormente despejados en las horas posteriores.

En resumen, el día en Los Palacios y Villafranca se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, ideal para disfrutar de actividades en interiores o paseos cortos al aire libre, siempre con la precaución de abrigarse un poco ante la humedad y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-16T20:52:11.