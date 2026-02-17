El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de febrero

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Osuna se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con cielos que permanecerán cubiertos durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será notable, con un cielo completamente cubierto que se mantendrá hasta la tarde. A medida que avance el día, se espera que las nubes comiencen a despejarse ligeramente, pero la mayor parte del tiempo se caracterizará por un ambiente gris y nublado.

En cuanto a las temperaturas, se prevé un rango que oscilará entre los 10 y 17 grados . Las temperaturas más frescas se sentirán durante las primeras horas de la mañana, alcanzando un mínimo de 10 grados a las 2 y 3 de la madrugada. A medida que el día avanza, las temperaturas irán en aumento, alcanzando su punto máximo de 17 grados alrededor de las 2 de la tarde. Por la noche, se espera que las temperaturas desciendan nuevamente, situándose en torno a los 11 grados.

La humedad relativa será alta a lo largo del día, comenzando en un 93% en la madrugada y descendiendo gradualmente hasta un 64% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en Osuna, ya que se prevé que la probabilidad de precipitación se mantenga en un 0% durante todo el día. Esto significa que, a pesar de la nubosidad, no se esperan chubascos ni lluvias que puedan alterar las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sur y el noreste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la madrugada, se registrarán vientos de hasta 7 km/h, aumentando a 10 km/h en las horas de la mañana. Durante la tarde, el viento alcanzará su máxima velocidad de 22 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Por la noche, la velocidad del viento disminuirá, manteniéndose en torno a los 5 km/h.

En resumen, Osuna experimentará un día nublado y fresco, con temperaturas moderadas y sin precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigarse adecuadamente debido a la alta humedad y el viento.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-16T20:52:11.