El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de febrero

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Morón de la Frontera se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con cielos que permanecerán cubiertos durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, la nubosidad será densa, con un estado de cielo calificado como "cubierto". A medida que avance el día, se espera que la situación mejore ligeramente, con periodos de "poco nuboso" en las horas centrales, aunque la tendencia general seguirá siendo de cielos mayormente nublados.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 18 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 10 grados, y alcanzará su punto máximo en la tarde, donde se prevé que el termómetro llegue a los 18 grados. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 10 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 95% en las primeras horas y descendiendo gradualmente hasta un 70% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en Morón de la Frontera. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0% a lo largo del día, lo que significa que los habitantes pueden disfrutar de un día seco, aunque con cielos nublados.

El viento soplará desde el sur y el noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 28 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A lo largo del día, el viento será más suave en la mañana, aumentando su intensidad hacia el mediodía y la tarde.

En resumen, Morón de la Frontera experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas frescas y sin precipitaciones. Los habitantes deben prepararse para un tiempo fresco y húmedo, con la posibilidad de disfrutar de algunos claros en el cielo durante las horas centrales del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-16T20:52:11.