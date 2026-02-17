El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de febrero

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Montilla se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con una descripción que se mantendrá constante hasta la tarde. A medida que avance el día, se espera que las nubes comiencen a despejarse ligeramente, especialmente en las horas de la tarde, donde se prevé un cambio hacia condiciones poco nubosas.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 10 y 16 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 11 grados, descendiendo a 10 grados en las horas más frescas. A medida que el sol se eleve, se espera un ligero aumento, alcanzando los 16 grados en las horas centrales de la tarde. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 12 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 90% en las primeras horas y descendiendo gradualmente a un 84% hacia la noche. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna lluvia a lo largo del día. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que sugiere que los habitantes de Montilla podrán disfrutar de un día seco, aunque nublado.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre 5 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A lo largo del día, el viento será más suave en la mañana y se intensificará a medida que se acerque la tarde.

En resumen, Montilla experimentará un día cubierto, con temperaturas frescas y sin precipitaciones. Los ciudadanos deben prepararse para un tiempo fresco, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde, y disfrutar de un día sin lluvias, ideal para actividades al aire libre, siempre que se vistan adecuadamente para el frío.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-16T20:52:11.