El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de febrero

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, se espera en Moguer un tiempo variado a lo largo de las horas, con predominancia de cielos nubosos y cubiertos. Desde la madrugada, el cielo se presentará nuboso, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance la mañana, las nubes se intensificarán, alcanzando un estado cubierto en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frescura.

La temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 10 grados a media mañana. La humedad relativa será alta, oscilando entre el 81% y el 94%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno en las horas más cálidas. A medida que el día avance, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 16:00 horas, con un valor de 19 grados . Sin embargo, la combinación de la alta humedad y la nubosidad puede hacer que la sensación térmica sea más baja.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas durante el día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero. Esto permitirá que los habitantes de Moguer realicen sus actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, la niebla y la bruma, que se presentarán en las primeras horas de la mañana, podrían afectar la visibilidad, especialmente en las zonas periféricas de la localidad.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Se espera que sople de dirección variable, predominando del noreste y del oeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 11 km/h. Esto proporcionará un alivio ante las temperaturas más cálidas de la tarde, aunque no se anticipan rachas fuertes que puedan causar molestias.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrán algunas nubes altas. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 11 grados al caer el sol. La puesta de sol se producirá a las 19:09 horas, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables para disfrutar de actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Moguer para hoy será mayormente nuboso, con temperaturas moderadas y sin precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo y sin complicaciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-16T20:52:11.