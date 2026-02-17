El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de febrero

El 17 de febrero de 2026, Martos se presentará con un tiempo mayormente cubierto durante las primeras horas del día, con una transición hacia condiciones más despejadas a medida que avanza la jornada. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 100% en las primeras horas, lo que podría dar lugar a una sensación de bochorno.

A partir de las 5 de la mañana, la bruma comenzará a disiparse, y aunque el cielo seguirá nublado hasta el mediodía, se espera que las temperaturas comiencen a subir ligeramente, alcanzando los 11 grados a las 10 de la mañana. La humedad, aunque alta, comenzará a descender, lo que permitirá que el día se sienta un poco más cómodo.

Durante la tarde, especialmente entre las 1 y las 5 de la tarde, el cielo se despejará, permitiendo que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo de 15 grados a las 3 de la tarde, lo que hará que sea un momento ideal para disfrutar de actividades al aire libre. La humedad relativa también seguirá disminuyendo, lo que contribuirá a una sensación más agradable.

El viento será ligero, predominando del noreste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 8 km/h. Esto significa que no se anticipan ráfagas fuertes, lo que permitirá que la sensación térmica se mantenga en niveles agradables durante la mayor parte del día. Sin embargo, hacia el final de la tarde, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando hasta 8 km/h, lo que podría refrescar el ambiente a medida que se acerca la noche.

A medida que el sol se ponga a las 6:57 PM, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y el cielo se volverá a cubrir, aunque no se prevén precipitaciones. La noche se presentará con temperaturas que rondarán los 10 a 12 grados , manteniendo un ambiente fresco y cómodo para los que deseen salir a disfrutar de la velada. En resumen, el día en Martos se caracterizará por un tiempo variable, con un inicio nublado que dará paso a momentos soleados y agradables por la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-16T20:52:11.