El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de febrero

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Marchena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con descripciones que varían entre "muy nuboso" y "cubierto" hasta el mediodía. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 11 grados , alcanzando un máximo de 18 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 95% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 66% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 15-18 grados, proporcionando un ambiente relativamente templado, aunque la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, con un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos. Esto significa que, a pesar de la abundante nubosidad, Marchena disfrutará de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para las temperaturas frescas.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 1 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 19 km/h. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente, especialmente en las zonas más abiertas de la localidad.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría experimentar ligeros cambios, con la posibilidad de que algunas nubes altas se presenten, pero sin afectar la estabilidad del tiempo. La puesta de sol está programada para las 19:03, ofreciendo un espectáculo visual que, aunque nublado, puede ser igualmente atractivo.

En resumen, Marchena experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas frescas y sin precipitaciones. La combinación de humedad y viento suave hará que la jornada sea fresca, por lo que se recomienda a los habitantes vestirse adecuadamente para disfrutar de este día invernal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-16T20:52:11.