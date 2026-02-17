El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de febrero

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 11°C a primera hora, alcanzando un máximo de 18°C durante la tarde, lo que sugiere un día templado y propicio para actividades al aire libre.

A lo largo de la jornada, se espera que el cielo continúe con un predominio de nubes altas, pero sin que esto afecte significativamente la luminosidad del día. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un entorno claro y despejado. La humedad relativa, que se mantendrá en torno al 65% durante la tarde, contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección norte-noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 15 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta los 28 km/h en las horas centrales del día, lo que podría proporcionar un alivio agradable ante las temperaturas más cálidas. Este viento moderado será un aliado para quienes decidan salir a pasear o realizar actividades deportivas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Mairena del Aljarafe pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias, combinada con el cielo mayormente despejado, hará de este un día ideal para disfrutar de la naturaleza y de los espacios al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 15°C hacia las 19:00 horas, justo antes del ocaso, que se producirá a las 19:06. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 10°C, lo que sugiere que será recomendable llevar una chaqueta ligera si se planea salir.

En resumen, el tiempo en Mairena del Aljarafe para hoy es favorable, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día placentero en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-16T20:52:11.