El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de febrero

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Mairena del Alcor se presenta con un panorama mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad disminuya ligeramente, dando paso a momentos de poco nuboso y despejado, especialmente en las horas centrales del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 18 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 11 grados, descendiendo a 9 grados en las horas más frescas. A medida que el sol se eleva, se prevé un aumento gradual, alcanzando un máximo de 18 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 11 grados.

La humedad relativa será alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 88% a medianoche y alcanzando el 100% en las primeras horas. A medida que avanza el día, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 66% por la tarde y aumentando nuevamente hacia la noche.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección norte-noroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 23 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente seco, aunque la nubosidad puede generar una ligera sensación de inestabilidad. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre.

El orto se producirá a las 08:09, y el ocaso será a las 19:04, lo que proporciona un día relativamente largo para disfrutar de las actividades diurnas. En resumen, Mairena del Alcor experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de un paseo o actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-16T20:52:11.