El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de febrero

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Lucena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 89% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, oscilando entre 10 y 11 grados, y el cielo seguirá cubierto. La probabilidad de precipitación es nula, lo que indica que no se esperan lluvias durante el día. Esto permitirá que los lucentinos realicen sus actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

Durante la tarde, la temperatura comenzará a aumentar ligeramente, alcanzando un máximo de 17 grados hacia las 16:00 horas. A pesar de que el cielo permanecerá cubierto, se espera que la sensación térmica sea más agradable a medida que el sol se eleva, aunque las nubes altas podrían atenuar la radiación solar directa.

El viento soplará desde el norte a una velocidad moderada, alcanzando ráfagas de hasta 24 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde, cuando la temperatura esté en su punto más alto. La dirección del viento, predominantemente del norte, también contribuirá a mantener el ambiente fresco y seco.

Hacia el final de la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, y se espera que a las 18:00 horas, cuando el sol se ponga a las 18:59, la temperatura baje a 15 grados. La humedad relativa aumentará ligeramente, alcanzando el 70%, lo que podría hacer que la noche se sienta un poco más fría.

En resumen, Lucena experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas frescas y sin precipitaciones. Los lucentinos podrán disfrutar de un día tranquilo, ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la brisa fresca que podría hacer que se sientan un poco más fríos de lo habitual. La jornada promete ser apacible, con un tiempo que, aunque nublado, no traerá sorpresas desagradables en forma de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-16T20:52:11.