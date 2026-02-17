El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 17 de febrero

El día de hoy, 17 de febrero de 2026, Lora del Río se verá afectada por un tiempo mayormente nuboso, con periodos de cielo cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será notable, con un cielo que se mantendrá cubierto en gran parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 19 grados.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando el 100% en la madrugada y manteniéndose por encima del 75% durante la mayor parte de la jornada. Esto puede generar una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas relativamente frescas. La bruma también estará presente, lo que podría afectar la visibilidad en algunos momentos, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en Lora del Río, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de precipitación a lo largo del día. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable estar preparados para el frío, especialmente en las horas de la mañana y la noche, cuando las temperaturas serán más bajas.

El viento soplará de dirección variable, predominando del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 7 km/h. Las rachas de viento podrían ser más intensas en las horas de la tarde, alcanzando hasta 14 km/h, lo que podría aportar una ligera sensación de frescura al ambiente.

A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe cubierto, aunque podrían aparecer algunos claros temporales. Hacia la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, y se prevé que al caer la noche, el termómetro se sitúe en torno a los 8 grados . La visibilidad podría mejorar ligeramente en las horas de la tarde, pero la nubosidad persistirá.

En resumen, el día en Lora del Río se caracterizará por un tiempo fresco y nuboso, sin precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo, ideal para actividades en interiores o al aire libre, siempre teniendo en cuenta las temperaturas más frescas de la mañana y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-16T20:52:11.